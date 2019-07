Marino può svincolarsi, ora ci pensa il Trapani

La Spezia - Palermo o Venezia, la serie B attende di sapere. Nelle prossime 48 ore saranno rese pubbliche le decisioni della Covisoc in merito alle domande di iscrizione al campionato 2019/20, una parola che sembra poter essere già definitiva per come la Figc ha rimodulato il processo di consegna della documentazione in termini di perentorietà. Migliaia di tifosi in attesa speranzosa nei capoluoghi siciliano e veneto, visto che un esito negativo per i rosanero sarebbe una via aperta al reintegro in organico per il club di Joe Tacopina. Imbufalito per il finale di stagione ai playout - prima sì, poi no, poi sì - e da subito pronto a muovere tutti passi necessari per propiziarsi un ultimo colpo di scena.

Entro dieci giorni da oggi tutto sarà chiaro e il Consiglio federale parlerà senza lasciare appello: chi è dentro, è dentro; chi è fuori, è fuori. Sensazioni poco positive per i siciliani di Pasquale Marino, che in tutto questo rappresenta in pratica l'unica buona notizia uscita da quelle parti in questa estate. Meno di un mese fa, era il 7 giugno, veniva presentato alla stampa come nuovo tecnico del Palermo. Si era parlato di progetti tecnici, della rinuncia a qualche ingaggio pesante e del desiderio di fare un grande campionato pur partendo dai giovani. Poi era uscita anche la data del ritiro, addirittura doppio tra Alpi e Appennino.

Da quel momento solo cattive sensazioni. Dal 24 giugno in poi un susseguirsi di ipotesi, accuse, precisazioni e promesse. Fino all'annunciata messa in mora del club da parte dei calciatori, a cui gli stipendi mancherebbero ormai da parecchie settimane. Il biennale di Marino sfumerebbe insieme all'iscrizione del Palermo, lasciandolo libero di firmare in qualsiasi momento per un altro club. La voce più recente lo associa all'ultima panchina rimasta libera in serie B, ovvero quella del Trapani. Comunque vicino a casa, ma forse senza la garanzia di quelle ambizioni che il marsalese giustamente coltiva per curriculum. Forse rimarrà il "più alto in grado" tra gli svincolati.