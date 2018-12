Marino porta i suoi in sala video

La Spezia - La cena di Natale da smaltire con ripetute e corsette e la testa che vira verso il Perugia di Alessandro Nesta. Archiviata la festa in famiglia di ieri sera a Porto Lotti, lo Spezia torna a fare sul serio con doppia seduta di allenamento nel quartier generale di Follo. Ieri la ripresa della preparazione: dopo il prologo dedicato all'analisi video si è passati al lavoro in palestra incentrato su mobilità articolare e core stability; una volta in campo, dopo una veloce attivazione muscolare col pallone, spazio al lavoro atletico su distanze variabili, dunque sfide a ranghi misti su metà campo. Tabella di lavoro personalizzata con carichi modulati per Maggiore, Okereke e Terzi (il capitano ha svolto il lavoro con il gruppo tranne le partitelle finali); Bidaoui, Crimi e Mastinu hanno svolto esclusivamente lavoro atletico, terapie e palestra per Galabinov. Aggregati dalla Primavera i giovani Abdullahi, Angeletti, Castagnaro e Del Gaudio.