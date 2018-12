Marino fiducioso: "Nell'emergenza tutti hanno dato qualcosa in più"

L'allenatore ritrova Terzi, Crimi e Bidaoui per la trasferta di domani: "Crotone forte ma non sta attraversando un momento brillante dal punto di vista dei risultati".

La Spezia - Natale sul campo per Pasquale Marino e i suoi che dopo l'ottima partita di domenica contro il Palermo sono attesi domani alla trasferta di Crotone. In Calabria gli aquilotti troveranno un'avversaria decisa a raddrizzare l'andamento delle ultime settimane. “Loro vorranno porre fine a questo momento di difficoltà – ha dichiarato oggi l'allenatore dello Spezia – ma noi vogliamo dare continuità a quanto di buono fatto nelle ultime partite”. La prestazione contro i rosanero infatti ha mostrato una squadra che nonostante le assenze ha mostrato carattere e gioco. Allo Scida Marino ritroverà Crimi, Terzi e Bidaoui che gli consentiranno di avere maggiori scelte rispetto all'ultimo match, anche nell'ottica della gara casalinga contro il Lecce che chiuderà il 2018.

“Contro il Palermo abbiamo fatto una buona partita – ha sottolineato – un risultato che ci ha dato entusiasmo in vista di questi ultimi due impegni. Nell'emergenza tutti hanno dato qualcosa in più e abbiamo fatto una buona gara, ho apprezzato che anche chi non gioca con continuità ha dato il proprio contributo. Lavoriamo sempre con la consapevolezza della nostra forza e sappiamo che con umiltà e intensità possiamo mettere in difficoltà anche squadre più blasonate e che hanno obiettivi diversi dal nostro come il Palermo”.



“Il Crotone? È una formazione che l'hanno scorso in A ha sfiorato la salvezza e ha mantenuto lo stesso organico. È sicuramente una squadra di valore anche se sta attraversando un momento un po' complicato dal punto di vista del risultati”. Spettatore di questo turno sarà infine il Lecce che domenica 30 sarà di scena al Picco dove arriverà sicuramente più riposato rispetto ai bianchi. “Questo è il risultato di giocare in un campionato a 19 squadre – ha concluso Marino – siamo stati un po' sfortunati anche perché avremo un giorno in meno per recuperare. Doseremo bene le energie e ci faremo trovare pronti”.