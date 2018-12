Marino e il mercato: “Primo acquisto sarà il vero Galabinov”

Il tecnico non vuole parlare ancora di mercato di riparazione.

La Spezia - “In questo momento abbiamo una partita difficilissima e poi un trittico di impegni ravvicinati. Non possiamo metterci a pensare cosa fare a gennaio”. Il più classico dei no comment sul mercato di gennaio alle porte arriva da Pasquale Marino prima del rush finale che chiude il girone. I correttivi arriveranno ma per ora non se ne parla. “Anche perché sono contento della rosa a disposizione, non posso pensare a quello che non ho se sono contento dei ragazzi e dei loro miglioramenti”.



Un’idea sul primo acquisto da trovare a disposizione a gennaio in verità c’è. “Il vero rammarico che ho è non aver avuto al cento per cento Andrej Galabinov. Tornerà ad essere sé stesso finiti questi problemi fisici. Non ha avuto un percorso fortunato, ha avuto qualche infortunio nel momento in cui stava trovando la forma migliore e il gol e non si è espresso con continuità. Lo aspettiamo”.



A.Bo.