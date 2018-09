Marino dosa la sinistra in vista del tour de force

Contro il Cittadella di Venturato, a punteggio pieno da cinque partite, la promessa è di vivere un pomeriggio di grande calclio oggi. Entrambi gli allenatori devono tenere conto del turno infrasettimanale.

La Spezia - C'è voglia di turnover nello Spezia, ce n'è la necessità. Arriva un trittico che conta tantissimo per la squadra di mister Pasquale Marino, mettiamoci anche la partita contro il Livorno di inizio ottobre e allora diventa una quaterna fondamentale per la classifica e per l'entusiasmo. Contro la capolista Cittadella, poi a Verona contro l'Hellas, e ancora la bestia nera Castori con il suo Carpi al "Picco" e infine la trasferta toscana.

I tre elementi che vanno sicuramente in rotazione sono Augello e Crivello per il ruolo di terzino sinistro, Crimi e Mora per quello di mezzala sinistra e infine Bidaoui e Pierini per l'ala. Anche in questo caso sulla mancina, che per adesso è il settore che meno ha mostrato affiatamento, sebbene la presenza contemporanea di Crimi e Bidaoui abbia mostrato potenzialità offensive non da poco.



Qui Spezia. Oggi potrebbe già essere il momento di vedere la sinistra rinnovata. Manfredini va in porta, De Col segue Terzi, Giani e Augello sulla linea a quattro. Bartolomei gioca da ex e da centrocampista con il rendimento più costante fino ad oggi, con Ricci a dettare i tempi e Crimi in ballottaggio con Mora. Okereke e Galabinov sono la certezza nel tridente, con Bidaoui che ha smaltito il dolore alla schiena e si candida a partire da titolare.



Qui Cittadella. Anche Venturato deve dosare le forze, a fare spazio potrebbe essere il quasi ex Proia che ha iniziato molto bene la stagione dopo essere stato ceduto dallo Spezia, con cui non ha mai giocato. In porta va Paleari, imbattuto fino ad oggi, difesa a quattro con Ghiringhelli, Adorni, Drudi e Benedetti. In mediana è l'immortale Iori (reduce da una doppietta) a giostrare con Settembrini e Branca mezzali. Schenetti è il trequartista con Scappini e Finotto in vantaggio su Strizzolo.