Marino chiama Mora: “Stima umana e professionale”

La Spezia - Pasquale Marino esce allo scoperto. Del desiderio del tecnico siciliano di poter allenare ancora Luca Mora si è parlato da tempo. Nel dopopartita dell’amichevole contro il Pontedera, il nuovo tecnico della Spal ha pubblicamente espresso il suo apprezzamento per il centrocampista. “Personalmente lo stimo ed è evidente, perché è un ragazzo intelligente e che è prezioso nel fare spogliatoio. Quando arrivò allo Spezia veniva da mesi tormentati e pagò un po’ la cessione a livello psicologico, perché era molto legato alla SPAL. Ha avuto qualche difficoltà iniziale, ma poi quando è entrato in squadra non è più uscito. Di lui ho stima professionale e umana, per cui con me si sfonda una porta aperta“, riporta Lo Spallino. Mauro Meluso vorrebbe inserire nella trattativa almeno un giocatore dei ferraresi, il primo della lista è l’ala Gabriel Strefezza.