Marino-Zenga, esonero e ritorno. Con Di Natale capocannoniere

La Spezia - Soltanto una volta Walter Zenga è riuscito nell'intento di battere Pasquale Marino da quando ha iniziato ad allenare. Successe ormai dieci anni fa, durante un Udinese-Palermo del 25 ottobre 2009, deciso per i siciliani da un gol di Cesare Bovo nel finale che fece esultare non poco l'ex portierone dell'Inter. Una stagione particolarissima invece per l'attuale tecnico dello Spezia che iniziò alla grande per poi perdersi per strada: la squadra friulana effettivamente ha un buon inizio di staggione toccando il quinto posto alla sesta giornata. Poi un tracollo inaspettato: con due sole vittorie nelle successive dieci partite, i bianconeri si ritrovano a lottare per non retrocedere. Marino perde il posto, sostituito con Gianni De Biasi ma da dicembre a febbraio l'ex allenatore di Modena e Torino fa addirittura peggio. Il ritorno di Marino rigenera l'Udinese che batte anche la Juventus 3-0 e aiuta Totò Di Natale a laurearsi capocannoniere con 29 gol.