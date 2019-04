Marino: “Okereke? Eravamo tranquilli, lui un calciatore maturo”

La Spezia - “Se rimane con la testa giusta ha margini di miglioramento notevoli. Da due mesi a questa parte è chiacchieratissimo, si è messo in luce sotto tutti i punti di vista (ride, ndr)”. Così Pasquale Marino su David Okereke, attaccante esploso sotto la sua gestione. “Ha avuto un exploit importante, può ancora migliorare. Lo dimostra il fatto di come è stato superato questo momento in cui c’era chi ci dava già per retrocessi. Da questo punto di vista ha affrontato sempre le partite con una naturalezza, come a Benevento, che significa maturità. D’altra parte noi eravamo tranquilli, noi e lui. Da qui una crescita esponenziale. E’ duttile e sa adattarsi in più ruoli anche se per me è una punta centrale”.



A.Bo