Marino: "Il mercato? Sono felice dei giocatori a disposizione"

L'allenatore aquilotto: "Per ora nessuno ha chiesto di andare via".

La Spezia - Con le partite in programma domani non si chiuderà solo il 2018 ma anche il girone d'andata della Serie B che riprenderà il prossimo 19 gennaio. Un lasso di tempo che sarà occupato in gran parte dal calciomercato con il consueto rincorrersi di nomi, valutazioni e affari. Un tema toccato nella conferenza stampa della vigilia anche dall'allenatore dello Spezia Pasquale Marino che in proposito ha affermato: “Se qualcuno chiederà di andare via, vedremo di trovare la soluzione migliore, ma io ho una rosa competitiva e sono felice dei calciatori che ho a disposizione”. Il mister ha aggiunto: “Nessuno ad oggi ha manifestato la voglia di partire, normale che chi fino ad oggi ha trovato meno spazio possa volerlo trovare altrove”.