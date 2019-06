Marino: "Ho lasciato lo Spezia per divergenze, non per il Palermo"

La Spezia - Il primo confronto è stato subito amore. Pasquale Marino allenerà il Palermo perché "ci ha trasmesso subito il giusto entusiasmo", racconterà il dg Fabrizio Lucchesi durante la presentazione del tecnico di Marsala. Panchina a due passi da casa. Sui motivi del suo addio allo Spezia, ci tiene a sottolineare come l'approccio dei rosanero sia posteriore alla sua scelta di non proseguire al Picco. "Ho lasciato lo Spezia non perché mi avesse cercato il Palermo. Io sono stato a casa dopo la fine dei playoff, non volevo andar via perché i tifosi mi amavano e abbiamo fatto un lavoro importante. Tuttavia, nelle ultime settimane si sono poi create alcune divergenze e quindi ho preferito chiudere prima e non rinnovare il mio contratto. È chiaro che più sono le ambizioni più sono i rischi, questo però è il mio lavoro e quindi è giusto giocarsi le proprie carte senza avere paura. Spero di potermi fare apprezzare anche a Palermo, devi cercare di vincere ogni partita e avere l’umiltà di una squadra che deve lottare".