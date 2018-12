Marino: “Ce la giochiamo sempre con tutti”

Anche contro la capolista gli aquilotti scendono in campo a viso aperto, vanno sotto ma ritornano. “Avevamo bisogno di una mano dal pubblico in quel momento, ed è arrivata. Bravi tutti”.

La Spezia - “Sono contento perché abbiamo incontrato una squadra che a livello di qualità non ha rivali. Oggi veramente i ragazzi hanno fatto bene e anche quando abbiamo abbassato i ritmi abbiamo rischiato poco. Questo è un bel segnale. Davanti a avevamo gli uomini contati ma tutti hanno giocato una partita di grande disponibilità”. Se non è lo Spezia migliore del 2018, ci va di sicuro vicino quello che stoppa il Palermo sull’1-1. Pasquale Marino può fare compimenti sinceri ai suoi ragazzi, che hanno dimostrato di aver capito il gioco e di metterci sempre quella grinta che piace al pubblico.



“Il pareggio è giusto, penso che lo spettacolo sia stato gradevole e che la serata possa far dire al pubblico di essere soddisfatto. Abbiamo dato continuità alle prestazioni contro il Cosenza e il Perugia dal punto di vista dei punti fatti. La squadra ha risposto bene, ci abbiamo provato a vincerla. Ce la giochiamo con tutti e sappiamo reagire se prendiamo degli schiaffi. Chi non gioca da un po’ di tempo si fa trovare pronto, i giovani crescono: c’è una professionalità esemplare. Pensate a De Col o a Giani. Non puoi esser giù di morale perché può toccare a tutti. Chi si allena male mi toglie i dubbi perché poi non gioca, ma non è stato questo il caso”, dice il tecnico.



Vignali ala è piaciuto. “Vignali si è calato nel ruolo che aveva già fatto in qualche amichevole estiva. Può fare la mezzala e il terzino, da quando gioca da titolare abbiamo perso pochissimo con lui in campo. Porta anche bene! Certo che deve fare un lavoro diverso e qualche difficoltà in più la ha”. Il pubblico ha gradito. “A un certo punto i ragazzi hanno avuto bisogno di un aiutino ed è arrivato. C’è empatia con il pubblico, i tifosi vedono che noi lottiamo. Tanti di questi ragazzi erano in categoria inferiore, nella primavera o giocavano poco l’anno dopo. Per loro è importante a maggior ragione. Lottano su ogni pallone, svariano a destra e a sinistra. Uno come Gyasi sembra di gommapiuma per come cade e si rialza. Chi vede gli allenamenti sa di cosa parliamo”.