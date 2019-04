Marino: “Bella reazione di gruppo nella ripresa”

Lo Spezia esce alla distanza e il tecnico loda il gruppo. “Nel primo tempo brava la Salernitana a chiudere gli spazi. Galabinov ha avuto buone occasioni e ha fatto salire la squadra”.

La Spezia - “Un primo tempo al di sotto delle nostre possibilità, poi nella ripresa abbiamo giocato palla a terra con la pazienza di trovare il varco giusto. Sono contento della reazione che c’è stata da parte del gruppo”. Così Pasquale Marino al termine della partita contro la Salernitana vinta all’ultimo tuffo. Partita sofferta come dimostra il tabellina. “La Salernitana chiudeva bene gli spazi, raddoppiava sulla fasce. Nella circostanza del gol potevamo fare meglio. Ma la squadra ha voluto ottenere questa vittoria con caparbietà. Sapevamo che loro avevano provato una nuova soluzione e avevamo lavorato su questa ipotesi di formazione”.

I cambi hanno visto sostituito un elemento che era entrato in corsa. “Pierini ha giocato bene, ma avevo bisogno di forze fresche in quel momento e ho pensato a Gyasi. Galabinov era il riferimento centrale e ha avuto diverse palle gol quindi non potevo toglierlo. Da Da Cruz mi aspetto sempre qualche giocata e infatti nell’azione del gol c’è stato il suo zampino. Ma Pierini ha fatto bene in una zona di campo diversa per lui”. Gravina apre al Var in serie B. “Se si pensa di portarlo in B è perché in A sta funzionando. Aiuta a sbagliare meno sicuramente”.