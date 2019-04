Marcucci e Tonucci salteranno lo Spezia

La Spezia - Il gol illusorio di Galano, la rimonta del Brescia ed un Foggia che rimane invischiato nella lotta per non retrocedere. Ventisette punti in 29 partite valgono il terz'ultimo posto, davanti al Carpi a 22 e al Padova a 24, dietro a Venezia e Livorno che di punti ne hanno messi insieme 30. Nel mirino dei satanelli ci sono proprio toscani e lagunari per evitare in primis la retrocessione diretta, in secondo luogo lo spareggio. Per i pugliesi la sfida con lo Spezia è di fondamentale importanza: contro i 'mariniani' però il tecnico Gianluca Grassadonia dovrà fare a meno di Marcucci e Tonucci. Per il primo il referto parla di frattura composta alla base del quinto’ metatarso del piede destro, per il secondo la risonanza magnetica ha confermato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra.