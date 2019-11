Marcolini: "Spezia avvantaggiato, magari facciamo il 4-3-1-2..."

La Spezia - "La classifica di oggi è un grande risultato, ci fa piacere essere così in alto". Michele Marcolini parla alla vigilia della partenza per la Spezia. "La serie B però è un campionato altalenante in cui la continuità fa la differenza. Spesso di passa dalla grande gioia alla difficoltà in un attimo e quindi bisogna trovare un equilibrio anche a livello mondiale. Bisogna saper soffrire sempre". Cose che sa bene anche il suo ex compagno Italiano. "Vincenzo è partito bene, poi dopo ha incontrato qualche difficoltà. Ci può stare di non avere un percorso lineare. Ora sono tornati a marciare abbastanza forte, a Empoli hanno subito poco o niente. Sicuramente lo Spezia ha ritrovato slancio ed entusiasmo, ma alcune certezze le avevano sin dall'inizio con queste mezzali che si inseriscono e le ali brave nell'uno contro uno. Italiano? Un amico, un compagno con cui abbiamo condiviso diverse emozioni. Mi fa piacere incontrarlo dopo aver fatto così bene a Trapani".

Il 3-5-2 è una scelta degli ultimi giorni, ma Marcolini fa pretattica "Lo Spezia è avvantaggiato perché ha incontrato un 4-3-1-2 e noi potremmo fare lo stesso modulo. Non è una scelta per coprirmi ma per chiudere tutti gli spazi. Ho voluto creare più uno contro uno possibili contro il Crotone e l'andamento della gara mi ha lasciato l'idea che fosse un'idea giusta". Al Picco Marcolini segnò anche un gol più di dieci anni fa, quando il Chievo ritrovò la serie A mentre lo Spezia si avviava al fallimento. "E' uno stadio caldo, che segue la propria squadra. Ma noi andiamo consapevoli di cosa dobbiamo affrontare".