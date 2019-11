Marcolini: “Dovevamo rientrare in campo come se stessimo perdendo”

La Spezia - “Un vero peccato perché dopo un primo tempo condotto in lungo e in largo in cui abbiamo costruito tante occasioni dovevamo fare un secondo tempo diverso. Scuffet è stato bravo, qualche altra volta potevamo essere più precisi. Purtroppo abbiamo quel vizietto... dovevamo rientrare in campo come se stessimo perdendo perché andare all’intervallo sullo 0-0 per noi era come fosse una sconfitta. Mastica amaro Michele Marcolini, tecnico del Chievo che conta le occasioni potenziali inanellate da suoi nella prima frazione prima che il furore si affievolisca senza tuttavia mai spegnersi: “Invece è stato un secondo tempo più equilibrato dove abbiamo avuto occasioni noi ma anche loro nel finale. Molto bene i nostri terzini, mi è piaciuto molto l’atteggiamento tranquillo in fase di possesso. Avevamo capito dove fare male ma nome e vastato. Una vittoria oggi sarebbe saltata una bella spinta”.