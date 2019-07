Marco Turati prende il posto di Totò Di Natale

La Spezia - Il collaboratore tecnico di Vincenzo Italiano si chiama Marco Turati. Trentasette anni e una carriera da calciatore appena terminata insieme all'avventura del Siracusa, che ha mancato l'iscrizione al prossimo campionato. Difensore con una lunghissima carriera alle spalle in serie B, ha conosciuto l'attuale tecnico aquilotto ai tempi del Verona. A differenza di questi però, Turati era ancora in gialloblù nel campionato 2006/07, titolare nei playout persi contro lo Spezia.

Nel 2012 fu tirato in ballo da Carobbio nell'inchiesta calcioscommesse della Procura di Cremona insieme ad Italiano stesso, che sarà squalificato per 9 mesi dalla giustizia sportiva (condotta antisportiva) e assolto con formula piena nel procedimento penale. Turati invece subirà tre anni di stop, mentre sul fronte giudiziario si prospetta la prescrizione proprio di questi tempi. In carriera è stato allenato da Ventura, Gustinetti, Vavassori, Sarri, Castori, Braglia e Serena tra gli altri.