Marco Galli, il fighter spezzino tiene alto il nome dell'Italia a Londra

La Spezia - Marco Galli secondo al British National Open di brasilian ju jitsu. Lo spezzino che gareggia per la Ibjjf centra a Londra un importante risultato che si aggiunge ai tanti già conquistati in questi. Il ragazzo del Quartiere Umbertino ha incominciato a praticare ju jtsu all’età di tre anni seguendo le orme del fratello. Dal 2016 le prime gare nazionali: campione italiano Under 15 nelle federazioni Fjji, Uijj e Figmma nelle specialità di bjj, grappling e fighting system sia nel 2017 che nel 2018. Nel 2018 a settembre ha partecipato alla Coppa del Mondo under 15 ad Atene arrivando quarto nella categoria 55 kg sia nel fighting system che nel ne-waza. Per ora quest’anno ha vinto il campionato italiano di bff nella federazione Figmma e, sempre nella stessa federazione, ha vinto il Campionato italiano e l’Italian Open di mma qualificandosi per i mondiali di mma che si terranno ad agosto a Roma.