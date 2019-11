Marchizza vede la luce: "Sono quasi pronto, ma meglio non rischiare"

La Spezia - "Peccato perché l'infortunio è arrivato proprio nel momento in cui avevo iniziato a giocare con continuità. Ma il calcio è anche questo e va accettato". Riccardo Marchizza sta per tornare. Appena i medici gli daranno il via, per Italiano ci sarà una nuova alternativa in difesa. "Ho quasi finito credo, ho sensazioni positive ma non vogliamo rischiare nulla. Non vedo l'ora di ritornare, anche perché ora arrivano i risultati che prima ci erano mancati. Secondo me come squadra ci siamo sempre stati e l'ho ripetuto anche nel periodo più difficile. Iniziative come questa dell'album di motivano: vedere tanti bambini che vengono qui spinti dalla loro passione è qualcosa che ti gratifica e ti responsabilizza".