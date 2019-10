La Spezia - Le brutte notizie non finiscono mai in casa Spezia. Riccardo Marchizza è uscito infortunato al 20º del primo tempo di Italia-Irlanda Under 21 questa sera. In pratica alla prima azione difensiva il centrale in prestito dalla Roma si è fermato accusando un problema muscolare alla coscia sinistra. Da capire se il difensore sarà costretto adesso a lasciare il ritiro azzurro per fare rientro alla Spezia ed eventualmente quali siano i tempi di recupero. Il rischio per Vincenzo Italiano è di avere a disposizione i soli Terzi ed Erlic per la trasferta di Pescara.