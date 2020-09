Marchizza in gruppo, per lo Spezia è già tempo di partire per il Friuli

La Spezia - Partenza nel pomeriggio alla volta del Friuli per lo Spezia che domani pomeriggio tornerà ad allinearsi al resto della serie A, recuperando il match della prima giornata al cospetto dell'Udinese dell'outsider Luca Gotti. Non c'è tempo per rifiatare, giusto qualche ora per ritrovarsi in campo e riguardarsi la sconfitta d'esordio contro il Sassuolo e fare la conta dei disponibili. Ieri la ripresa al "Picco" per un lavoro di scarico da parte di chi ha giocato domenica al "Manuzzi", mentre gli altri hanno lavorato normalmente. In gruppo anche Riccardo Marchizza e Acampora, mentre Mastinu ha proseguito nel lavoro differenziato; fisioterapia per Mattiello.