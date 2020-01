Marchizza in gruppo, domenica amichevole con il Canaletto

La Spezia - Gli ultimi arrivati Reinhart, Capradossi, Ramos e Desjardins in palestra, Marchizza a correre in campo. Galabinov ancora a mezzo servizio, Bidaoui che fa progressi e Bastoni che continua a lavorare in piscina. Altra giornata di lavoro in casa Spezia a Follo, mentre sulla tribuna centrale del Comunale si sostituiscono i pannelli della copertura. Tribunetta del sussidiario aperta ai tifosi, come sarà aperta domenica quando gli aquilotti scenderanno in campo contro il Canaletto (Promozione) e a seguire la Primavera per un doppio allenamento in formato partita.