Marchizza è tornato aquilotto, prestito oneroso per lui e Dell'Orco

La Spezia - Non è finita con quell'inopportuno infortunio prima dei play off l'avventura in bianco di Riccardo Marchizza. Il difensore ha firmato oggi il rinnovo fino al 2025 con il Sassuolo ed è poi stato ufficialmente prestato allo Spezia per il secondo anno consecutivo. Con lui arriva anche il classe 1994 Cristian Dell'Orco, anch'egli difensore di fascia sinistra. Mauro Meluso chiude un'operazione impostata da giorni, per cui il club aquilotto sborsa una cifra attorno ai 500mila euro per il prestito oneroso accollandosi gli ingaggi dei calciatori. Due che arrivano e uno che parte, è il 2000 Matteo Figoli che andrà alla Pergolettese in prestito in serie C