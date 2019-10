Marchizza è tornato alla Spezia, a Pescara può toccare ad Erlic

La Spezia - Riccardo Marchizza è tornato alla Spezia in mattinata. Mentre i suoi compagni della Nazionale under 21, Maggiore compreso, prendevano un volo per l'Armenia, il difensore della Roma lasciava il ritiro per tornare in Italia. Forse già domani saranno svolti gli esami medici che dovranno determinare la gravità del problema fisico patito ieri sera nella partita contro l'Irlanda, una probabile elongazione del tricipite della coscia sinistra che non lascia tranquilli. Le probabilità di vederlo in campo all'Adriatico di Pescara appaiono davvero bassissime vista la dinamica del problema mostrata in diretta dalle telecamere Rai, durante una corsa verso la propria porta per arginare un attacco del veloce Idah. Con Capradossi in forte dubbio - anche lui sarà valutato lunedì per un problema simile - salgono dunque le possibilità di vedere Martin Erlic in campo contro la formazione di Zauri.

Ad un anno e due mesi da quell'unica presenza con la maglia bianca in Coppa Italia contro la Sambenedettese, il croato può ritrovare finalmente una partita ufficiale. L'infortunio al ginocchio lo avrebbe colpito solo qualche giorno dopo, tenendolo fuori per tutta la stagione. In estate Angelozzi gli ha confermato la fiducia e lo ha anzi voluto legare allo Spezia a titolo definitivo. E' il difensore più forte fisicamente tra quelli a disposizione di Italiano, pronto a 21 anni a fare il suo esordio in serie B.