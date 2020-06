Marchizza è modesto: “Lavoriamo molto sulla fase difensiva”

La Spezia - Marchizza uomo assist, ormai sta diventando un’abitudine. “Volevamo i tre punti per ritrovare il filo di un buon periodo che stavamo vivendo prima della sosta. Non è stato facile fermarsi, oggi è la vera ripresa perché una partita è il migliore allenamento. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Porta inviolata? Lavoriamo tanto sulla fase difensiva. E’ una cosa importante se vuoi arrivare ad obiettivi importanti. Lo stadio? I tifosi sono un tassello importantissimo. Non è stato facile trovare la concentrazione per uno come me che ama vedere gli stadi pieni. Dobbiamo abituarci anche a questo”.