Marchizza e Pobega sono tornati a Pisa, prima la Svezia e poi lo Spezia

La Spezia - Si allenano a sessanta chilometri da Follo i due aquilotti azzurri, Riccardo Marchizza e Tommaso Pobega. Reduci dalla vittoria per 0-4 contro il Lussemburgo, i due calciatori di Vincenzo Italiano rimarranno a disposizione del ct Nicolato fino a mercoledì quando affronteranno la Svezia (ore 17.30 - diretta su Rai 2 e Rai Radio 1) per poi tornare a disposizione in vista della sfida di sabato contro l'Atalanta. Entrambi hanno messo minuti importanti nelle gambe ed entrambi sono andati in rete in questi due decisivi impegni che hanno qualificato l'Under 21 all'Europeo di categoria.