Marchizza e Maggiore convocati per il doppio impegno dell'Italia Under21

La Spezia - Ci sono anche gli aquilotti Marchizza e Maggiore fra i 25 convocati dal commissario tecnico dell'Italia Under 21 Nicolato. Gli azzurrini nei prossimi giorni torneranno infatti in campo per due sfide decisive nel percorso di qualificazione al Campionato Europeo. Fra domenica e lunedì il gruppo si radunerà al centro di preparazione olimpica di Tirrenia e giovedì volerà in Islanda per la sfida in programma venerdì 9 alle 15.30 martedì 13 ottobre invece l'Italia scenderà in campo all'Arena Garibaldi di Pisa alle 17.30 contro la Repubblica D'Irlanda.