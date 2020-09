Marchizza dove lo porta il cuore: “Resettiamo tutto, la A è un’altra storia”

La Spezia - “Essere di nuovo qui per me è un motivo di gioia. Per quello che abbiamo costruito lo scorso anno, per il gruppo che avevamo formato, per la piazza, volevo tornare qui. Grazie al mister per avermi mostrato stima e alla società per avermi richiesto. Posso completare questo percorso con lo Spezia perché è la squadra che mi ha permesso di giocare di diritto in serie A”. Va dove ti porta il cuore ha scritto Riccardo Marchizza su Instagram il giorno in cui dal Sassuolo è arrivato il via libera a tornare allo Spezia. Potrà riallacciare un discorso che non è solo tattico. “Sicuramente la vittoria dell’anno scorso ci ha portato grande entusiasmo. Però dobbiamo essere bravi a cercare di azzerare tutto, la realtà in cui ci troviamo oggi è completamente diversa. Ogni partita sarà una finale. Ad oggi, per quello che ha detto il campo, siamo la terza delle neo promosse. Il legame che ci ha unito lo scorso anno dobbiamo ricrearlo anche con i nuovi arrivati perché stata la nostra forza e ci ha permesso di toglierci grandi soddisfazioni”.

Il problema muscolare è alle spalle. “Dall’infortunio sono guarito completamente, ho fatto dieci giorni di allenamenti al completo con la squadra. A livello precauzionale poi mi sono fermato tre o quattro giorni per fare differenziato, ma sto bene”. Arrivato centrale di difesa, reinventato terzino mancino da Italiano, sarà ancora questa la sua collocazione tattica. “Ho fatto sempre il centrale è vero, ma ora giocare da terzino mi piace tantissimo. Vorrei fare la serie A in questo ruolo, poi certamente mi adatto dove mi chiede il mister”.



Andrea Bonatti