La Spezia - “Prima della partita puntavamo alla vittoria, era uno scontro salvezza. Poi per come si era messa ci siamo dati la carica per riprenderla. Abbiamo pareggiato e abbiamo avuto due o tre occasioni in cui potevamo fare meglio”. Riccardo Marchizza ha giocato un tempo molto positivo, non a caso il gol è arrivato dalla sua fascia. “Il mister ci chiede di credere nelle nostre idee, poi quando aumentano di livello anche le occasioni personali tutto ne guadagna”.