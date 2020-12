Manuzzi, grazie dell'ospitalità ma è stato un calvario. E lo Spezia paga carissimo i primi quarti d'ora

La Spezia - Si torna al “Picco”, la casa dello Spezia. Dopo undici trasferte consecutive finalmente Italiano e i suoi giocatori tornano a giocare sul terreno amico salutando, si spera per sempre, il Dino Manuzzi che ha ospitato le gare "interne" dei questo avvio di stagione. E non ha certo portato bene a Terzi e compagni: la statistica è chiarissima e parla di una vittoria interna nelle ultime 9 gare ufficiali, fra vecchia e nuova stagione, per lo Spezia: 3-1 sul Chievo nella semifinale playoff di Serie B lo scorso 11 agosto; nel mezzo si contano 3 pareggi e 5 sconfitte. Adesso è il momento di cancellare lo zero nella casella delle vittorie casalinghe, un record di cui lo Spezia, come del resto il Torino, vorrebbe quanto prima dimenticare. Uno Spezia che subisce, tanto, ad inizio gara ma anche in apertura di secondo tempo: 12 dei 23 gol finora incassati, dopo 11 turni della serie A 2020/21, arrivano nei primi 15’ del primo tempo e del secondo, 6+6, ed in entrambe le fasi di gara è la

formazione più distratta del torneo.