Manuzzi amaro, un solo punto e dieci gol subiti

La Spezia - Non è scattato alcun feeling tra lo Spezia Calcio e il suo esilio romagnolo. Quando manca, nella migliore delle ipotesi, almeno un'altra partita "casalinga" da giocare lontano dal Picco, è proprio il rendimento al Manuzzi-Orogel ad appesantire classifica e statistiche degli aquilotti in questo avvio di stagione. Due 1-4 ed un pareggio che sta stretto agli uomini di Vincenzo Italiano sul verde dello splendido impianto di Cesena, che si spera di salutare al più presto.

Vero è che il calendario ha portato Sassuolo e Juventus a condividere con i bianchi il primo tratto dell'A14. Si tratta di due avversarie temibili per motivi diversi: la compattezza ed il livello di intesa espresso dai ragazzi di De Zerbi, la disponibilità di campioni nell'organico di Pirlo. Ma anche la più modesta Fiorentina (ma sempre favoritissima con le aquile, sia ben inteso) era riuscita a far venire i brividi con quell'uno-due in quattro minuti. Poi si è salvata grazie ai tre pali colpiti da Estevez e compagni nella ripresa. Anche l'Atalanta sarà ospitata al Manuzzi a fine mese, poi la tempistica prevede di riavere il Picco per il match contro la Lazio.

Il rendimento interno migliorerà con il ritorno a casa? E' un aspetto necessario per coltivare il sogno salvezza. A livello tecnico ballano quei tre metri di larghezza di differenza: i 68 di Cesena ed i 65 della Spezia. E il calcio all'epoca della pandemia pare non aver intaccato il peso del fattore campo. Almeno questo dicevano i dati elaborati da CIES Observatory a metà settembre scorso per quanto riguarda il calcio italiano. Tanto più che molti degli scontri diretti in casa - Parma, Benevento, Crotone, Udinese, Cagliari... - lo Spezia li avrà proprio nel girone di ritorno. Vale la pena lasciare al Manuzzi l'onore di ospitare Ronaldo di fronte ad una prospettiva del genere.