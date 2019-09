Manuel Mozzachiodi sfiora il podio: "Soddisfatto di questo finale"

La Spezia - Finale di stagione entusiasmante per i trofei Motoestate e Varano de Melegari. Lo scorso week end all'Autodromo Riccardo Paletti è andato in scena il quinto e ultimo appuntamento di questo 2019, molti titoli erano ancora da assegnate e lo spettacolo non è mancato. Nella Race Attack 1000, podio sfiorato per Manuel Mozzachiodi, 4º e finalmente competitivo, ha portato a termine due ottime gare nel gruppo di testa, conquistando la 4ª piazza anche in classifica generale di campionato.



Il pilota spezzino dopo un difficile avvio di stagione, si conferma tra i top rider di categoria, con grandi aspettative per la stagione 2020. “Sono felice e soddisfatto, abbiamo lavorato tanto e mai mollato, risolti i problemi alla moto sono tornato a guidare come piace a me. Un po di amaro in bocca per aver colmato il gap dai primi solo nel finale di stagione“.



Vince il titolo di questo emozionante 2019 Albero Fontana che precede D’Ambrosio a pari punti ma con meno vittorie e Terzo Palladino. Immancabili i ringraziamenti al capo meccanico Davide Rossi, Asd Team Rosso e Nero e AK Team Asd, inoltre tutti gli sponsor e i partner tecnici tra cui in evidenza Gelateria Tutto Gelato di D’Auria Rosaria, La Spezia Yachting Service e Distributore Eni di Piazza Boito.