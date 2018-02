Mantovani: "Lo Spezia si chiude fuori? Dobbiamo segnargli"

La Spezia - “Conoscevo già mister Di Carlo, so quali sono i suoi punti fermi: mentalità, aggressione, determinazione. Sapevo che avremmo risposto positivamente, perché si vedeva già in allenamento. Dovremo migliorare ancora tanto, ma abbiamo messo delle basi importanti per affrontare questo campionato”. Andrea Mantovani era uno dei protagonisti della difesa del Chievo di Di Carlo di dieci anni fa. La vittoria dello scorso turno rilancia i piemontesi che sabato accoglieranno lo Spezia. “Siamo noi a cambiare gli equilibri dello stadio, l'umore dei tifosi. Quando vedi una squadra dinamica, che mette in difficoltà gli avversari, può anche non vincere ma viene caricata dallo stesso pubblico”.

“Lo Spezia si chiude in trasferta? Noi dobbiamo interpretare la gara sempre alla stessa maniera. Segnare per primi e poi difendere il risultato. Anche se attacchi non devi concedere gli avversari, poi ci sono momenti della gara in cui devi rifiatare e saremo noi a dover aspettare loro. Lo Spezia è una squadra di valore, sarà molto stimolante per noi. Abbiamo dei valori, con la forza d'animo vista con il Cittadella verranno fuori anche i nostri valori tecnici”.