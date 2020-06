Mancuso sempre presente, bomber contro lo Spezia ai tempi di Pescara

La Spezia - Leonardo Mancuso dell'Empoli, 28 presenze su 28 giornate, è uno dei cinque giocatori di movimento sempre presenti nella Lega B 2019/20, assieme a Barberis (Crotone), Galano (Pescara), Capello (Venezia) e Segre (ChievoVerona), ma il re azzurro dei minuti giocati è Alberto Brignoli con 2430’. Mancuso è anche il bomber azzurro stagionale con 9 centri e ha uno score invidiabile contro lo Spezia: 5 reti in 5 confronti. I giocatori più decisivi, 10 punti a testa con i loro gol determinanti, sono Antonino La Gumina, ceduto a gennaio alla Sampdoria e Davide Frattesi, rispettivamente autori di 4 e 5 reti.

Record di marcature finora eguagliato per Nedim Bajrami, 3, come al Grasshoppers nelle ultime due stagioni prima dell’attuale. Alla ripresa del torneo da correggere l’approccio di gara prima della pausa, dove i toscani hanno subito 13 gol su 34 totali (primato negativo nella B 2019/20

dal 31’ al 45’ recuperi inclusi), che sono ben 38,2% del dato globale.