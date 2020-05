Mancano gli stipendi di febbraio, deferito il Trapani in serie B

La Spezia - Il Procuratore Federale a seguito di segnalazione della Covisoc, ha deferito al Tribunale Federale il Trapani per non aver pagato, entro il termine del 16 marzo 2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio , e comunque per non aver documentato entro lo stesso termine l’avvenuto pagamento degli emolumenti.

Deferiti altri due club in Lega Pro, il Catania e il Siena, per non aver corrisposto, entro il 16 marzo 2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.