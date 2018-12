Mai una gioia in quel di Perugia, Marino fa gli scongiuri

La Spezia - Al vecchio Santa Giuliana come al Renato Curi, lo Spezia a Perugia ha raccolto solo le briciole. E sabato Pasquale Marino proverà a sfidare la storia visto che nei sette precedenti, i bianchi non sono mai riusciti a tornare a casa col bottino grosso. Sarà l'ottavo confronto in casa biancorossa, il secondo nel 2018: il 17 marzo scorso infatti la doppietta di Alberto Cerri e Bianco rimandano a casa la truppa di Gallo con un perentorio 3-0. Dopo decenni senza incroci, anche perché i Grifoni hanno fatto campionati più blasonati, negli anni '10 ci sono altri precedenti: il 23 agosto del 2014, terzo turno preliminare di Coppa Italia, il Perugia vince con le reti di Rabusic e Parigini (ai tempi supplementari). Il 28 febbraio 2015 a segnare contro lo Spezia ci pensano Valerio Verre e Matteo Ardemagni, 2-1 il risultato finale e Spezia ancora una volta battutto su quel campo. A spezzare un attimo il monocolore due 0-0 consecutivi. Non sono però questi gli unici incroci fra le due formazioni: nella serie C 1961-62 i biancorossi battono gli ospiti 4-0 grazie alla doppietta di Corti e alle successive reti di Cominato e Fortini. Nella stagione 1966/67 e a vincere sono ancora gli umbri per 2-1 con gol di Gabetto e Montenovo. Nella foto un'immagine di Gagliardini, quando indossava la maglia dello Spezia in un match contro il Perugia.