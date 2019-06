Mai più un rosso come fu per Migliore a Crotone

La Spezia - Una serie di norme anti "furbetti" del campo di gioco. Cambiano le Regole del gioco del calcio a partire dal 1° luglio, con una serie di aggiustamenti che vanno nella direzione del fair play, dell'accoglimento del ruolo della tecnologia e in generale del buonsenso, per così dire. Per esempio si stabilisce che il cartellino giallo (e conseguente espulsione) che colpì il terzino aquilotto Francesco Migliore allo "Scida" di Crotone nel 2015 non potrà più essere assegnato. In molti ricorderanno la decisione con cui l'arbitro Pezzuto condizionò pesantemente quell'importante partita per gli uomini di Bjelica, allora lanciati verso il secondo posto. Un pallone scagliato a pochi metri di distanza sul braccio del mancino con la maglia bianca venne interpretato come un fallo da sanzionare con il cartellino. Il secondo, che lasciò lo Spezia in dieci.

Da oggi in poi c'è un emendamento specifico che stabilisce come non sia da giudicare "un’infrazione se il pallone tocca le mani/braccia del calciatore" in caso in cui provenga "direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) del calciatore stesso" o "direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino“. In compenso entra tra gli atteggiamenti passibili di sanzione il "mostrare insistentemente il gesto per una revisione VAR (schermo TV)", come d'altra parte è da anni punito il fare il gesto del cartellino per richiederlo nei confronti di un avversario.



Barriera. Ma ci sono novità ancora più importanti, o quantomeno statisticamente più comuni durante una partita. Da memorizzare, onde evitare travasi di bile sugli spalti. Uno riguarda le punizioni. “Laddove tre o più calciatori della squadra difendente formino una barriera, tutti i calciatori della squadra attaccante devono rimanere ad almeno un metro dalla barriera fino a che il pallone non sia in gioco". Niente intrusi insomma nella linea di difesa orchestrata dal portiere, pensa l'inversione del provvedimento: "Se quando un calcio di punizione viene eseguito un calciatore della squadra attaccante si trova a meno di un metro dalla barriera formata da tre o più calciatori della squadra difendente, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto“.

Uscita dal campo. Avete presente quei calciatori che, subodorata la sostituzione imminente, si fanno trovare nel punto più lontano dalla propria panchina in modo da perdere più tempo possibile nel percorrere il tragitto verso la seduta? Dovranno cambiare abitudini. Dal prossimo anno un giocatore "deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui più vicino, a meno che l’arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all’altezza della linea mediana o da un altro punto". Starà a lui raggiungere l'area assegnata camminando lungo il perimetro del terreno di gioco, ma dall'esterno.



Rimessa dell'arbitro. Altra piccola scorrettezza di largo consumo è l'utilizzo della rimessa dell'arbitro per restituire il pallone agli avversari nella posizione a loro più scomoda. Tipicamente un fallo laterale vicino al portiere avversario o comunque lontano dalla zona d'attacco. Ecco, per evitarlo ora “l’arbitro lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato per ultimo da un calciatore, da un agente esterno o da un ufficiale di gara”.

Tocco dell'arbitro. Mai più assisteremo a quei casi, seppur rari, in cui il pallone coglie l'arbitro interrompendo un'azione e magari lanciando il contropiede avversario. Anche il tocco involontario del direttore di gara è stato riformato. Nel caso in cui la sfera "rimane sul terreno di gioco e una squadra inizia un attacco promettente o il pallone entra direttamente in porta o cambia la squadra in possesso del pallone [...] in tutti questi casi, il gioco verrà ripreso con una rimessa dell’arbitro”.

Il rigore controllato dal Var. Altra novità interessante riguarda il calcio di rigore. Il portiere dovrà tenere almeno un piede sulla linea di porta fino al momento della battuta e non potrà toccare né la traversa, né la rete prima del tiro. Tutti aspetti che potranno essere valutati dal Var. E in caso di “infrazione del portiere e/o del calciatore che esegue un calcio di rigore o ingresso in area prima dell’esecuzione di un calcio di rigore da parte di un attaccante o difensore che viene poi direttamente coinvolto nel gioco se il pallone rimbalza da palo, traversa o portiere“, il penalty potrà essere fatto ribattere.