Maggiore va a sfidare Gudjohnsen in Italia-Islanda under 21

La Spezia - Ancora una grande soddisfazione in casa aquilotta, grazie alla nuova convocazione nell'Under 21 azzurra del talento 100% spezzino, Giulio Maggiore, che dopo l'esordio in amichevole contro la Moldavia ed in gara ufficiale contro l'Armenia a Yerevan è pronto a mettersi nuovamente a disposizione del CT Paolo Nicolato.



Il centrocampista aquilotto sarà tra i protagonisti della sfida all'Islanda di Sveinn Aron Gudjohnsen che si terrà il 16 novembre a Ferrara, mentre il 19 novembre gli azzurrini saranno di scena a Catania per il match di ritorno contro i pari età armeni.



Maggiore raggiungerà il ritiro di Abano Terme nel primo pomeriggio di lunedì 11 novembre e tornerà a disposizione di mister Italiano al termine della sfida che si terrà in Sicilia.