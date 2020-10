Maggiore sta bene: "Non ho sintomi, spero di tornare presto"

La Spezia - Due su due per gli aquilotti convocati con l'under 21 azzurra. Anche Giulio Maggiore è risultato positivo al Covid, proprio come Riccardo Marchizza prima di lui. E anche il centrocampista ha voluto rassicurare amici e tifosi tramite Instagram: "Sto bene, per ora non ho sintomi, rispetterò il protocollo con la speranza di tornare il prima possibile". Lo spezzino salterà sicuramente la trasferta di Parma della prossima domenica ed è a forte rischio anche la partita del 1° novembre contro la Juventus. Tutto dipenderà dai tamponi di controllo che saranno svolti la prossima settimana.