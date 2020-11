Maggiore può tornare ad esultare: "Sì, mi mancava il gol"

La Spezia - "Sono contento per la doppietta, mi mancava il gol. Sono una mezzala che si inserisce, i gol erano qualcosa che mi era mancato l'anno scorso. Il primo diciamo di furbizia, il secondo di qualità e istinto. Sono contento di aver messo altri minuti nelle gambe, sto riprendendo la migliore condizione dopo il Covid. Mi sento pronto in questo momento". Così Giulio Maggiore, decisivo con una doppietta nella vittoria per 2-4 contro il Bologna in Coppa Italia. "E' stata una partita ricca di episodi: il rigore parato, il fuorigioco sul 3-3 di Orsolini. Desideravamo passare il turno e ci siamo riusciti", dice al termine della partita.

A gennaio si va all'Olimpico contro la Roma. “Rispetto a cinque anni fa siamo una realtà più affermata, oggi giochiamo in serie A come loro. All'epoca era un evento che sembrava unico. Andremo per provare a passare il turno”. Uno spezzino in uno Spezia pieno di spezzini. "Penso che ora tutta la Spezia sia in serie A con l'esordio di Vignali. Abbiamo chiuso il cerchio. Abbiamo fatto la nostra parte per portare la società in serie A e ora conquistare la salvezza sarebbe una soddisfazione enorme". Ora manca solo di poter tornare al Picco. "Devo essere sincero, abbiamo raccolto punti importanti in trasferta nonostante non potessimo giocare in casa. Ora cerchiamo di ottimizzare ancora di più questo ritmo".