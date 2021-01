Maggiore probabile terzino d'emergenza anche contro la Roma

La Spezia - Con un'ottima dose di previdenza, Vincenzo Italiano aveva provato Giulio Maggiore nel ruolo di terzino destro più volte in allenamento di recente. Vignali unico interprete del ruolo, Ferrer alle prese con qualche problema fisico, Mattiello perennemente ai box, Sala nella lista dei cedibili. E allora il centrocampista 22enne era stato selezionato come difensore laterale d'emergenza. Il primo test sul campo si è avuto ieri pomeriggio all'Olimpico di Torino, con risultati eccellenti. Certo, il Torino non è sembrata esattamente una squadra votata all'attacco e il dirimpettaio Murru pare aver risentito della botta subita. Ma la prova di Maggiore ha spiccato per concretezza e continuità.

Bene. Anche perché toccherà con tutta probabilità ancora a lui piazzarsi da quella parte anche all'Olimpico contro la Roma in campionato. Martedì in Coppa Italia ci sarà spazio per Vignali, che sarà poi squalificato. Nel frattempo paiono poche le speranze di recuperare Ferrer entro sabato e allora il terzino d'emergenza tornerà utile nuovamente. Da quelle parti Fonseca fa ruotare calibri come Mkhitaryan, Spinazzola, Pedro e Bruno Peres. E' già un tema tattico.