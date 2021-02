Maggiore in versione militare al fianco di Hulk Galabinov e Nzola al formaggio

La Spezia - A lungo ha dovuto contentarsi di un'anonima sagoma nera, ma l'ennesima prestazione convincente – quella contro il Milan -, per di più condita dal gol, su Leghe Fantacalcio (l'ex Fantagazzetta) ha fatto guadagnare gradi – è proprio il caso di dirlo – al centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore. Il principale portale di riferimento dei fantallenatori italiani, giusto in questi giorni, ha infatti donato al giovane numero 25 delle Aquile un 'campioncino' – cioè l'avatar fantacalcistico – personalizzato. E, come spesso accade, la scelta è stata giocare col nome, interpretandolo in chiave militare, tant'è che il calciatore spezzino ora è in uniforme, con tanto di cappello a tesa larga a sormontare la riuscita caricatura del viso. Tale quale il sergente Hartman di Full Metal Jacket, e pazienza se il grado non coincide. Maggiore si aggiunge così agli altri giocatori dello Spezia col 'campioncino' personalizzato: Rafael, Mattiello, Sala, Terzi, Agudelo, Pobega, Matteo Ricci, Saponara, Farias, Galabinov e Nzola. Alcuni si devono contentare di una normale, ma ben fatta, caricatura, altri, in stile Maggiore, godono di qualche attenzione in più. Vedi Pobega in tenuta Hogwarts, dato il soprannome 'Harry Potter', Saponara ovviamente tutto bolle, Galabinov versione Hulk, senza dimenticare Nzola alle prese con del formaggio. Naturalmente quello che comincia con 'gorgon'.