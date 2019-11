Maggiore il più continuo, Matteo Ricci gioca senza lucidità

La Spezia - Scuffet 5 - Per poco non riesce a trattenere il colpo ravvicinato di Marconi, su quello di Aya invece non va nemmeno vicino. Dopotutto non ha granché da fare esclusi questi due frangenti. Sul terzo gol però deve in qualche modo arrivarci lui prima che arrivi a Benedetti.



Ferrer 5,5 - Gli tocca il peggior cliente per velocità e spunto, il guizzante Lisi. Soffre parecchio per tutto il primo tempo, non solo quando attaccato ma anche quando deve essere lui a gestire il pallone. Un po’ meglio nella ripresa.



Terzi 6 - Play di fronte al portiere, che spesso gli affida il primo passaggio per far iniziare il gioco. Deve quindi vedersela con il pressing del Pisa che sale alto finché ne ha le forze. I pericoli poi arriveranno tutti di testa.



Capradossi 5,5 - Marconi gli si muove alle spalle e trova lo spazio per battere Scuffet. Da quel momento decide di andarlo a prendere alto per contrastarlo fin quasi alla trequarti. Nel finale prova a buttarsi in avanti, ma non arriverà il miracolo.



Bastoni sv - Poco più di mezz’ora tutto sommato buona, almeno finché non arriva il qui pro quo che porta al gol (dal 35’pt Vignali 6 - Inizialmente in difficoltà sulla fascia che non sente sua e chiaramente prudente nei contrasti aerei, cresce come tutta la squadra nella ripresa)



Maggiore 7 - Migliore in campo per continuità. Trova subito la posizione per crearsi un corridoio di passaggio all’ala, ma soprattutto pensa più veloce di tutti e offre uno spunto dietro l’altro ai compagni.



Ricci M. 5 - Confuso e frettoloso come si era visto raramente. Prova a giocare alla cieca e la squadra rimane al buio. Davvero una delle prove più opache del giocatore che forse aveva il tasso tecnico più alto dei ventidue (dal 22’st Mastinu 5,5 - Il suo nuovo ruolo nello Spezia di Italiano è la mezzala. Poteva chiuderla con quel tiro in area e baciare il rientro dopo tanti mesi con un gol che sarebbe stato decisivo)



Bartolomei 6 - A Ragusa un servizio solo da mettere in rete, poi prova con il destro a piazzarla nell’angolo basso. Avrebbe anche spazio sulla trequarti dove il suo destro può essere devastante, ma non viene sempre visto libero dai compagni.



Ragusa 6,5 - Inizia bene, ma quel gol mancato a due passi dalla porta ne bagna un po’ le polveri e da allora perde lucidità. La sua tenacia è premiata dalla deviazione che vale il pareggio, poi il raddoppio è un gol da attaccante esterno con il mirino sull’angolino



Gyasi 5,5 - Rispetto ad Aya ha un altro passo, ma per sfruttarlo servono passaggi in grado di esaltare la sua velocità. Fa quindi il suo solito lavoro di assedio per logoramento. L’occasione d’oro arriverà, ma Gori con un piede miracoloso riuscirà e negargli la gioia del gol (dal 40’st Ricci F. sv )



Bidaoui 6,5 - Su di lui D’Angelo ha preparato una speciale sorveglianza che lo tiene a basa per un’oretta di gioco. Quando però gli altri hanno finito, lui è pronto a ricominciare e allora non lo prendono più. Entra in tutte le azioni importanti.





All. Vincenzo Italiano 6 - Sceglie Gyasi dal primo minuto, evidentemente per sfruttare la velocità sul compassato Aya, e vede il buon periodo di Ragusa che lo ripagherà con una doppietta. Dopo mezz’ora perde Bastoni e gli tocca adattare Vignali alla fascia mancina. Come sempre la squadra va in crescendo, ma dopotutto anche l’inizio non era stato malaccio. Certo che se Matteo non mette a frutto il suo piede è dura far valere il maggior tasso tecnico della sua squadra rispetto a quella di D’Angelo. Eppure le occasioni arrivano e ai punti non ci sarebbe storia: Ragusa si mangia il vantaggio, sull’1-2 prima Mastinu e poi Gyasi falliscono a due passi dalla porta. Più che altro avrebbero fatto comodo, con il senno di poi, i centimetri di Gudjohnsen nel finale invece della velocità di Federico Ricci.