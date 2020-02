Maggiore è la fantasia al potere, Nzola è un forza della natura

La Spezia - Scuffet 6,5 - Poteva forse uscire sull’azione del secondo gol della Cremonese. A parte i due gol non deve fare granché peraltro.



Ferrer 7 - Quando serve, è già lì. E poi tocca decine di palloni, tutti trattati bene e con profitto. Freddo ed elegante, davvero uno dei più continui.



Terzi 7 - Poteva soffrire le due partite ravvicinate avendo giocato meno negli ultimi tempi, e invece si tiene anche uno stacco per uscire dalla difesa come Cannavaro in Germania nel finale.



Capradossi 7 - Pesantissimo l’anticipo nell’area piccola su Ceravolo subito dopo il gol di Maggiore. Oggi la difesa subisce due gol, ma tra fuorigiochi e prodezze c’è l’attenuante.



Marchizza 7,5 - Per tutta la partita continua a spingere dimostrando una forma strepitosa. Nel mentre sforna anche palloni interessanti ed è una sicurezza quando arretra.



Maggiore 7,5 - Non è solo il gol, è la creatività che mette in campo nel momento più difficile a scacciare il fantasma dell’occasione persa. Una spinta spezzina ad una città che questa sera voleva volare.



Ricci M. 7,5 - Piccolo gli fa la corte ma non lo disinnesca. E così oggi esce tutta la sua qualità e l’intelligenza quando nel finale riesce a gestire il pallone nel momento in cui le energie di tutti calano.



Acampora 7 - Nella fiera delle occasioni sbagliate c’è anche il suo piattone al volo. Apprezzabile continuità di concentrazione la sua. (dal 23’st Bartolomei 7 - Mette una palla fantastica a Di Gaudio che non si accorge del servizio)



Ricci F. 7 - Dopo lo svantaggio gli torna per un momento il vizio del solismo, ma c’è il suo tocco nell’azione del pareggio (dal 15’st Galabinov 7 - Scambia posizione con Nzola e poi mira la porta e scatena il gol del vantaggio. Entra alla stragrande sotto tutti gli aspetti)



Nzola 8 - Mette a dura prova la saldatura tra palo e traversa, poi fa una cosa da serie A con quello stop a seguire che brucia Bianchetti. Si trascina via un difensore, un altro ha l’illusione di abbatterlo e invece è lui che si torce per buttarla dentro.



Bidaoui 7 - Gli manca qualcosina a livello di rapidità ed è tutto in dire visto che Crescenzo e compagni non lo prendono mai. (Dal 23’st Di Gaudio 7 - Un sogno trovarsi un pallone così dopo due minuti dall’entrata in campo. Però bisogna non farlo diventare un incubo e lui ci riesce alla grande. Poi va a difendere il bottino)





All. Vincenzo Italiano 8 - Più forti di un rigore negato, più forti di un gol subito in fuorigioco più che dubbio, più forti di due pali clamorosi. Non è più lo Spezia che mancava le occasioni e poi crollava quando andava sotto. Questa squadra non teme il fato, piega il vento alla propria vela e oppone la gioia del gioco all’assillo del risultato. Così chi ha scelto di venire al Picco non dimenticherà facilmente certe emozioni. Pochi anni fa Rastelli su questi 1-0 avrebbe costruito un successo facile. Oggi non è così.

Il turnover consegna uno Spezia comunque reattivo, poi i cambi nella ripresa sono fondamentali per ribaltarla. Il doppio attaccante di peso, novità di serata, schiaccia la Cremonese al limite della sua area e il gol arriva. Nota di merito la capacità di portare chi entra ad esprimersi a livello di chi gioca di più.