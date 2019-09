La Spezia - Vittoria incoraggiante ieri sera a Catania per l'Italia Under 21 del nuovo ct Paolo Nicolato che all'esordio ha battuto in amichevole 4-0 la Moldavia con una doppietta di Frattesi e i gol di Scamacca e Tmminello. Serata positiva anche per i due aquilotti Marchizza e Maggiore. Il difensore è infatti rimasto in campo per 76 minuti al centro della difesa, mentre il centrocampista – entrato dopo l'intervallo – ha sfiorato anche il gol. Un tempo da titolare anche per gli spezzini Zaniolo e Ranieri.

Martedì gli azzurrini torneranno in campo a Castel di Sangro contro Lussemburgo per le qualificazioni europee.