La Spezia - Escono a pochi minuti di distanza dopo essere stati entrambi titolari. La vince Maggiore la sfida al compagno Gudjohnsen in Italia-Islanda U21. Finisce 3-0 con reti di Sottil e due volte Cutrone la sfida che lancia gli Azzurrini alla caccia dell'Irlanda e del primo posto nel girone di qualificazione all'Europeo. I due giocatori dello Spezia scendono in campo entrambi da titolari e il biondo attaccante per poco non sblocca la partita con un sinistro che Carnesecchi respinge miracolosamente di piede. Maggiore viene invece preferito a Zanellato con mezzala offrendo una buona prova prima di essere sostituito poco dopo il settantesimo. Per Gudj invece la partita dura cinque minuti di più.



A.Bo.