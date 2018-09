Maggiore: “Un gol atteso da tanto tempo”

La Spezia - “Aspettavo da tanto questo gol al Picco. Col Carpi è dura e non so perché vengono sempre fuori partite difficilissimema è andata bene”. E’ Giulio Maggore il man of the match del pomeriggio che dà allo Spezia la prima vittoria conto il Carpi dopo ventitré anni. Un gol che arriva dopo un errore sotto porta: “Ne avevo sbagliata una più clamorosa perché non ero nemmeno contrastato, per fortuna ho avuto una occasione subito dopo e non l'ho sbagliata. Già nel primo tempo avevamo avuto possibilità per passare in vantaggio poi siamo andati sotto. Li rischi qualcosa se ti apri e invece siamo stati bravi a non disunirci, ad aver pazienza e a pareggiarla. In mezzo al campo siamo tanti, bravi, il mister fa le sue scelte e noi dobbiamo fare sempre il massimo”.