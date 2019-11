Maggiore, Gudjohnsen e Krapikas in Nazionale, a Follo si lavora sulla superiorità numerica

La Spezia - Finalmente un po' di sole a corollario della seduta di allenamento. A Follo fa freddo ma almeno non piove e sul prato verde del sussidiario, lo Spezia si prepara alla difficilissima sfida in programma il 24 novembre contro il Frosinone. Senza i nazionali Maggiore, Gudjohnsen e Krapikas, la squadra ha lavorato all'unisono, iniziando con un riscaldamento tecnico, seguito poi da esercitazioni volte a sfruttare la superiorità numerica e chiusura dedicata alla consueta sfida a ranghi misti su metà campo. Lavoro dedicato per Gyasi, Galabinov, Ramos, Mora e Marchizza, fisioterapia per Bastoni, con gli esami strumentali che hanno evidenziato uno stiramento di primo grado al muscolo sartorio della gamba sinistra. Per venerdì è in programma una nuova seduta pomeridiana sul terreno del "Comunale" di Follo, con fischio d'inizio in programma alle ore 14:30.