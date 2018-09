Maggiore: “Felicissimo, ora testa al Livorno”

E’ lui a siglare il gol partita: “Dispiace aver sprecato la prima occasione, fortunatamente mi sono rifatto subito”.

La Spezia - Il match winner Giulio Maggiore si è detto felice per la prestazione sua e della squadra. Ammettendo come il Carpi rimanga sempre un avversario difficile da affrontare.



“Nella prima occasione dovevo far meglio - ammette il centrocampista spezzino - per fortuna me ne è capitata un’altra e sono stato bravo a rifarmi. Siamo stati a rimanere in partita dopo un immeritato svantaggio. Il Carpi è sempre difficile da affrontare, oggi era fondamentale vincere dopo la partita di Verona. Ho voglia di fare bene. Da spezzino vestire questa maglia è sempre un’emozione bellissima e sono felice per aver recentemente rinnovato. Il Livorno? Un derby che non ho mai giocato, non vedo l’ora che arrivi. Cercheremo di portare a casa più punti possibili”.