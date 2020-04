Madonna e la Val Seriana devastata dal virus: “Ambulanze in continuazione”

La Spezia - E' la Codogno ai piedi delle Alpi. Solo che qui l'intuizione che stesse succedendo qualcosa di anomalo dal punto di vista sanitario non c'è stata o è arrivata in ritardo. E così Alzano Lombardo è diventata zona rossa in ritardo per evitare il disastro: il mille per cento in più di vittime rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Nicola Madonna, ex bandiera dello Spezia con 83 presenze, è un alzanese doc. “Quest'anno gioco nel Giana Erminio quindi sono tornato a casa vista la vicinanza – racconta – Da quando è stata istituita la zona rossa sono in casa con la mia famiglia. Non abito lontano dall'ospedale e fino ad un paio di settimane fa era un'ambulanza dietro l'altra che passava con le sirene spiegate. A marzo del 2019 erano morte 9 persone in paese, a marzo di quest'anno sono state 108 secondo i dati del Comune. Di questi un buon numero sono casi di Covid-19 confermati, ma tante persone muoiono a casa e non gli viene fatto il tampone”.

Terra di lavoratori, un'azienda dietro l'altra accompagna il Serio verso i monti. Terra di gente che ha costruito un miracolo economico ed è abituata a rimboccarsi le maniche. “Qui siamo gente con la testa dura -dice – Qui puoi vedere gli alpini e gli ultras della Curva Nord di Bergamo tirare su un ospedale da campo in pochi giorni lavorando l'uno accanto all'altro. Per un certo verso a volte penso che per l'Italia sia stato meglio tutto ciò sia successo qui, perché c'è uno spirito di reazione e una tenacia nel carattere della gente che ti porta a reagire immediatamente”.