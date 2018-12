Macché Palermo, è lo Spezia il club più "siciliano" dei due

Angelozzi e Marino, e poi Crimi e il tifoso rosanero Crivello. E' nato nel capoluogo siciliano anche Gyasi.

La Spezia - I piedi al "Picco" e la testa in Sicilia, lo Spezia oggi è un po' così. Il nuovo corso estivo consacra un progetto con tanti legami con l'isola, forse anche più dello stesso Palermo capolista che domenica prossima viene a far visita. Tutto parte dal lavoro del catanese Guido Angelozzi che ha rivoluzionato il settore tecnico a partire da giugno: la prima scelta è stata di affidare la panchina al marsalese Pasquale Marino. Bandiera del Catania, capitano in campo e trascinatore in panchina nella scalata verso la serie A, la sua regione se l'è girata in lungo e in largo in carriera: Agrigento, Siracusa, Ragusa, Paternò e Messina. Mai troppo fortunato contro i rosanero, l'ultima vittoria la propiziò nel 2010 un certo Totò Di Natale con due assist ai tempi di Udine.



In campo non ci sarà il messinese Marco Crimi che ha lasciato la sua città a 18 anni quando il club giallorosso fallì per transitare da Barcellona Pozzo di Gotto e poi finire al Bari di Angelozzi, Doronzo e Alberti nel 2010. E' legato alla Sicilia anche Emmanuel Gyasi, nato a Palermo da genitori ghanesi e siciliano fino ai 4 anni, prima di trasferirsi in Africa fino agli 11 anni e poi fermarsi a Torino. Partita speciale infine per Roberto Crivello, palermitano di Mondello e tifoso dei rosanero da sempre. Di tutti questi siciliani, l'unico con un trascorso al Palermo alla fine è il solo Claudio Terzi, un milanese.